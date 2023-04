Cassano: «Inzaghi quattro errori clamorosi, via! E Marotta lo asseconda» (Di martedì 4 aprile 2023) Cassano contesta Inzaghi, ma allo stesso tempo spara a zero su Marotta per quanto fatto vedere dall’Inter di recente. L’ex attaccante è molto duro nel corso della Bobo TV. CACCIATELO! – Antonio Cassano contro Simone Inzaghi: «Da due mesi dico che è da mandare via. L’altro giorno se l’Inter vinceva non c’era niente da dire, ha avuto mille occasioni. Poteva vincere 7-1, 8-1 o 12-1, però la Fiorentina quel poco che ha creato era squadra: tutti remavano nella stessa squadra. Inzaghi secondo me è stato delegittimato dallo spogliatoio, è arrivato e a un certo punto ha messo il suo uomo di fiducia titolare: fuori Stefan de Vrij per Francesco Acerbi. Ovviamente, noi che abbiamo fatto i calciatori, sappiamo che si creano i malumori e si parla. Alessandro Bastoni ha fatto un errore sul gol, lo ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023)contesta, ma allo stesso tempo spara a zero super quanto fatto vedere dall’Inter di recente. L’ex attaccante è molto duro nel corso della Bobo TV. CACCIATELO! – Antoniocontro Simone: «Da due mesi dico che è da mandare via. L’altro giorno se l’Inter vinceva non c’era niente da dire, ha avuto mille occasioni. Poteva vincere 7-1, 8-1 o 12-1, però la Fiorentina quel poco che ha creato era squadra: tutti remavano nella stessa squadra.secondo me è stato delegittimato dallo spogliatoio, è arrivato e a un certo punto ha messo il suo uomo di fiducia titolare: fuori Stefan de Vrij per Francesco Acerbi. Ovviamente, noi che abbiamo fatto i calciatori, sappiamo che si creano i malumori e si parla. Alessandro Bastoni ha fatto un errore sul gol, lo ...

