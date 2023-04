Caso Trump, fuori dal tribunale manifestanti pro e contro (Di martedì 4 aprile 2023) Manifestazioni pro e contro Donald Trump davanti al tribunale di Manhattan dove questa sera dopo le 20 ora italiana, l'ex presidente degli Stati Uniti si presenterà per una storica udienza che dovrà ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Manifestazioni pro eDonalddavanti aldi Manhattan dove questa sera dopo le 20 ora italiana, l'ex presidente degli Stati Uniti si presenterà per una storica udienza che dovrà ...

