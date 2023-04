Caso Soumahoro, la Procura chiude le indagini: “La moglie spese i soldi della coop Karibu in vestiti di Ferragamo” (Di martedì 4 aprile 2023) Il denaro delle coop Karibu e Jambo Africa spese per abiti griffati di Ferragamo: la Procura di Latina ha chiuso le indagini preliminari e confermato le accuse a Liliane Murekatete, moglie del deputato ex Alleanza Verdi-Sinistra, ora passato al Misto, Aboubakar Soumahoro, e l’ha accusata – insieme alla suocera del deputato, Marie Therese Mukamitsindo, a due cognati e a due collaboratori delle coop – della mala gestione delle associazioni adibite all’accoglienza dei migranti. A breve si attende per tutti il rinvio a giudizio. “Il sistema è connotato da rilevanti opacità nella gestione degli ingenti fondi assegnati alla cooperativa sociale e agli altri enti coinvolti – hanno specificato i magistrati – ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023) Il denaro dellee Jambo Africaper abiti griffati di: ladi Latina ha chiuso lepreliminari e confermato le accuse a Liliane Murekatete,del deputato ex Alleanza Verdi-Sinistra, ora passato al Misto, Aboubakar, e l’ha accusata – insieme alla suocera del deputato, Marie Therese Mukamitsindo, a due cognati e a due collaboratori dellemala gestione delle associazioni adibite all’accoglienza dei migranti. A breve si attende per tutti il rinvio a giudizio. “Il sistema è connotato da rilevanti opacità nella gestione degli ingenti fondi assegnati allaerativa sociale e agli altri enti coinvolti – hanno specificato i magistrati – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Caso Soumahoro, chiusa l'inchiesta sulla moglie e la suocera: 'Spesi in vestiti di lusso due milioni di euro delle… - LegaSalvini : ++ LA REPUBBLICA: «CASO SOUMAHORO, CHIUSA L'INCHIESTA SULLA MOGLIE E LA SUOCERA: 'SPESI IN VESTITI DI LUSSO DUE MIL… - Pietro36895199 : RT @dantegiumanini: Ecco quanto ci è costato il lusso di questi putridi fetidi individui, le famose risorse …. Caso Soumahoro, chiusa l'in… - vanesia67274968 : RT @ImolaOggi: DIRITTO ALL'ELEGANZA Caso Soumahoro, 'Due milioni di euro destinati ai migranti spesi in abiti di lusso' - Effepix : RT @repubblica: Caso Soumahoro, chiusa l'inchiesta sulla moglie e la suocera: 'Spesi in vestiti di lusso due milioni di euro delle coop dei… -