Caso Soumahoro, i soldi delle coop dei migranti usati per vestiti di lusso e un resort in Africa (Di martedì 4 aprile 2023) Nuove verità emergono sul Caso del deputato Aboubakar Soumahoro, costretto a dimettersi dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra dopo lo scandalo delle cooperative gestite dalla sua compagna e la suocera. Secondo le indagini portate avanti dalla Procura di Latina, i soldi delle coop sarebbero stati impiegati in altro modo piuttosto che per i migranti. Infatti, ben due milioni d'euro sarebbero stati investiti per compare vestiti di lusso e addirittura lanciare un resort nel continente Africano. Le spese folli delle coop del Caso Soumahoro Tra le protagoniste dello scandalo legato alle ...

