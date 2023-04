Caso Amara: Salvi, 'procuratore Greco mi rassicurò su indagine loggia Ungheria' (Di martedì 4 aprile 2023) Brescia, 4 apr. (Adnkronos) - "Il procuratore di Milano Francesco Greco mi rispose che non era vero che c'erano stati dei ritardi, che c'era il Covid, ma che nonostante questo erano state fatte altre attività", oltre ad avere raccolto le dichiarazioni dell'avvocato Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria. Giovanni Salvi, ex procuratore generale della Cassazione ricostruisce in aula a Brescia, nel processo che vede imputato per rivelazione del segreto d'ufficio l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, la telefonata (l'unica tra i due) del 25 maggio 2020 con l'allora capo della procura meneghina, poi il successivo incontro del 16 giugno. "Mi disse che c'erano problemi sulle iscrizioni perché andavano fatte delle valutazioni sulle affermazioni rispetto ai soli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Brescia, 4 apr. (Adnkronos) - "Ildi Milano Francescomi rispose che non era vero che c'erano stati dei ritardi, che c'era il Covid, ma che nonostante questo erano state fatte altre attività", oltre ad avere raccolto le dichiarazioni dell'avvocato Pierosulla presunta. Giovanni, exgenerale della Cassazione ricostruisce in aula a Brescia, nel processo che vede imputato per rivelazione del segreto d'ufficio l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, la telefonata (l'unica tra i due) del 25 maggio 2020 con l'allora capo della procura meneghina, poi il successivo incontro del 16 giugno. "Mi disse che c'erano problemi sulle iscrizioni perché andavano fatte delle valutazioni sulle affermazioni rispetto ai soli ...

