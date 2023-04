Casini: «Stadi sono priorità: il Governo aiuti i Comuni» (Di martedì 4 aprile 2023) “Il tema Stadi è la priorità, la principale urgenza del calcio italiano perché pone il sistema italiano indietro rispetto gli altri paesi”. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Serie A, durante il convegno “Il futuro degli Stadi in Italia” al Coni. “Non è un problema di norme, perché ci sono e definiscono tempi precisi L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 aprile 2023) “Il temaè la, la principale urgenza del calcio italiano perché pone il sistema italiano indietro rispetto gli altri paesi”. Lo ha detto Lorenzo, presidente della Serie A, durante il convegno “Il futuro degliin Italia” al Coni. “Non è un problema di norme, perché cie definiscono tempi precisi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

