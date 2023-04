Casavo digitalizza la compravendita immobiliare

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 4 aprile 2023)è stata fondata nel 2017 da Giorgio Tinacci, attuale ceo, con l’obiettivo di semplificare l’intero processo di, attraverso una piattaforma per l’acquisto diretto delle case che l’ha portata nel giro di cinque anni a diventare punto di riferimento per i venditori che non si sono affidati alla procedura tradizionale e a mutare verso la forma del marketplace per rispondere alle molteplici richieste dei clienti. Ne parliamo con il General Manager Italia, Victor Ranieri Intervista a Victor Ranieri, General Manager Italia diLa start up è nata all’inizio del mega trend sullazione e in 5 anni ha riscosso notevole successo sul mercato nazionale ed estero, raccogliendo numerosi finanziamenti, non ultimi quelli dell’anno 2022. È questa la motivazione del ...