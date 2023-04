(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr — Nella Roma di Gualtieri va così: undicidiperdiItalia, mentre alle occupazioni rosse vanno un fiume di milioni di euro (dalle tasche degli italiani), le coccole di amministrazione e media, per arrivare addirittura alla farsa delle benedizioni di alti prelati. «È paradossale che perdivenganoesemplari, quando proprio in questi mesi milioni di euro del Pnrr vengono spesi per ristrutturare e regolarizzare, affidando poi le strutture agli stessi occupanti, i più importanti centri sociali della sinistra radicale, come nel caso del Porto Fluviale e dello Spin Time a Roma e dell’ex Opg Materdei a Napoli, storica sede del partito Potere al Popolo». È il ...

CasaPound, richieste 11 condanne per l’occupazione. Iannone: “Per noi medaglie che dimostrano chi non è allineato” Il Primato Nazionale

È quanto affermato dal pm di Roma, Eugenio Albamonte nella requisitoria con cui ha chiesto undici condanne a due anni di carcere per i militati di Casapound in relazione alla vicenda giudiziaria ...La Procura di Roma ha chiesto 11 condanne per l’occupazione dello stabile di via Napoleone III, diventato nel tempo il quartier generale del movimento politico di Casapound. Tra le richieste di ...