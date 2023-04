CasaPound | la Procura di Roma chiede 11 condanne per occupazione abusiva aggravata

(Di martedì 4 aprile 2023) Ladiha chiesto 11a due anni di reclusione per 11 appartenenti al gruppo di estrema destraper. I militanti hanno occupato nel 2003 un palazzo in via Napoleone III a, nel quartiere Esquilino, e ne hanno fatto il loro quartier generale. Nel 2019 era stato inserito nell’elenco degli immobili da sgomberare, e nuovamente nell’aprile 2022, nella lista stilata dall’allora prefetto didal prefetto Matteo Piantedosi. Il pubblico ministero Eugenio Albamonte contesta il reato didi stabilea tre fondatori del movimento neofascista, Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano. su Open Leggi ...

Nei confronti degli imputati, tra i quali Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano, la procura contesta il reato di occupazione abusiva di stabile ...Per l’occupazione abusiva del palazzo di via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino, la Procura della Capitale ha chiesto 11 condanne a due anni di reclusione per gli imputati, militanti di ...