Casapound | chieste 11 condanne per occupazione abusiva aggravata nello stabile di via Napoleone III a Roma

(Di martedì 4 aprile 2023) Per l'occupazione del palazzo di via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino, la Procura della Capitale ha chiesto 11 condanne a due anni di reclusione per gli imputati, militanti di Casapound, tra i quali figurano anche Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano. Il pm Eugenio Albamonte contesta il reato di invasione di edifici. Avrebbero – secondo l'accusa – preso possesso dell'edificio nel 2003, trasformandolo nel quartier generale del movimento politico di estrema destra. Quattro anni fa l'immobile era stato inserito nell'elenco degli sgomberi urgenti, lo stesso nuovamente nell'aprile 2022.

dalla Procura di Roma 11 condanne a due anni di reclusione per l'occupazione abusiva da parte di militanti didel palazzo di via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino. Nei ...Condannare a due anni di reclusione, dunque, i responsabili dell'occupazione abusiva del palazzo sede di, in via Napoleone III a Roma. La Procura della Capitale, con il pm Eugenio Albamonte,...commentadalla procura di Roma 11 condanne a due anni di reclusione per l' occupazione abusiva da parte di militanti didel palazzo di via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino. Nei ...

Roma, 4 aprile 2023 - Un'occupazione abusiva durata 20 anni quella del palazzo di via Napoleone III, in pieno centro a Roma nel quartiere Esquilino, ad opera dei militanti di Casapound. Ora, per questa occupazione la Procura di Roma ha chiesto 11 condanne a due anni di reclusione.