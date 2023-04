Casapound | chieste 11 condanne per l' occupazione abusiva dal palazzo di Roma

(Di martedì 4 aprile 2023) Per l'da parte dei militanti diall'edificio di Via Napoleone III, la procura ha chiesto 11a due anni di reclusione. Nei confronti degli imputati, tra cui ...

Condannare a due anni di reclusione, dunque, i responsabili dell'occupazione abusiva del palazzo sede di, in via Napoleone III a Roma. La Procura della Capitale, con il pm Eugenio Albamonte, ha chiesto dalla procura di Roma 11 condanne a due anni di reclusione per l'occupazione abusiva da parte di militanti di del palazzo di via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino.

La procura di Roma ha chiesto undici condanne a due anni nel processo per l'occupazione abusiva del palazzo in via Napoleone III a Roma da parte di esponenti e simpatizzanti di CasaPound. Tra gli imputati c'è anche l'ex leader Di Stefano. Nel corso della requisitoria il rappresentate dell'accusa ha affermato che siamo in presenza di una "occupazione di un immobile di proprietà del Demanio e assegnato al ministero dell'Istruzione".