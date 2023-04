Casapound | chieste 11 condanne a due anni per l’occupazione abusiva del palazzo a Roma

(Di martedì 4 aprile 2023) Undicia 2di reclusione perdello stabile di via Napoleone III a, nel quartiere Esquilino. È la richiesta del pubblico ministero Eugenio Albamonte nei confronti degli imputati, tutti militanti di, per l’annosa vicenda dell’immobile occupato nella capitale dal movimento di estrema destra e che sarebbe stato assegnato al ministero dell’Istruzione. Tra le persone per cui è stata chiesta la condanna ci sono Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano. La sentenza è attesa per maggio. Nel corso della requisitoria il magistrato ha sottolineato che ci si trova davanti a un’occupazione, iniziata nel 2003, che “non ha le caratteristiche delle finalità abitative” e che” ha causato fino al 2019 un danno significativo all’Erario, stimato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LailaSimoncelli : RT @RaiNews: Chieste dalla procura di Roma 11 condanne per l'occupazione abusiva dello stabile in via Napoleone III, la sentenza è attesa a… - rapisardandrea1 : Per l'occupazione di #Casapound a via Napoleone III (Esquilino), la Procura ha chiesto la condanna di 11 persone: c… - misiagentiles : RT @RaiNews: Chieste dalla procura di Roma 11 condanne per l'occupazione abusiva dello stabile in via Napoleone III, la sentenza è attesa a… - PerlediMitirda : RT @espressonline: #Casapound, chieste 11 condanne a due anni di reclusione per l’occupazione del palazzo di Roma - valentinadigrav : RT @RaiNews: Chieste dalla procura di Roma 11 condanne per l'occupazione abusiva dello stabile in via Napoleone III, la sentenza è attesa a… -

dalla Procura di Roma 11 condanne a due anni di reclusione per l'occupazione abusiva da parte di militanti didel palazzo di via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino. Nei ...dalla Procura di Roma 11 condanne a due anni di reclusione per l'occupazione abusiva da parte di militanti didel palazzo di via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino. Nei ...Condannare a due anni di reclusione, dunque, i responsabili dell'occupazione abusiva del palazzo sede di, in via Napoleone III a Roma. La Procura della Capitale, con il pm Eugenio Albamonte,...

Occupazione Casapound, chieste a Roma 11 condanne Agenzia ANSA

tutti militanti di Casapound, per l’annosa vicenda dell’immobile occupato nella capitale dal movimento di estrema destra e che sarebbe stato assegnato al ministero dell’Istruzione. Tra le persone per ...La Procura di Roma ha chiesto 11 condanne per l’occupazione dello stabile di via Napoleone III, diventato nel tempo il quartier generale del movimento politico di Casapound. Tra le richieste di ...