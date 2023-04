Carriera Alias. Pro Vita e Famiglia e Articolo 26: Bene Fratelli d’Italia a Venezia, stupiti da censura Ministero (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – 4 aprile 2023. «Apprezziamo l’iniziativa dei delegati di Fratelli d’Italia Anita Menegatto e Andrea Barbini, che hanno ricordato alle scuole di Venezia i pericoli e l’illegalità della Carriera Alias. Ci stupisce, però, l’intervento del Ministero dell’Istruzione che tramite il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, anch’essa di Fratelli d’Italia, sembra discostarsi dalle linee del partito. Se è vero che i partiti politici non devono interferire con l’autonomia scolastica, il Ministero invece ha il dovere istituzionale di intervenire per mettere fine a questo abuso. La Carriera Alias va contro le vigenti normative amministrative, civili e potenzialmente anche penali ed è anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – 4 aprile 2023. «Apprezziamo l’iniziativa dei delegati diAnita Menegatto e Andrea Barbini, che hanno ricordato alle scuole dii pericoli e l’illegalità della. Ci stupisce, però, l’intervento deldell’Istruzione che tramite il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, anch’essa di, sembra discostarsi dalle linee del partito. Se è vero che i partiti politici non devono interferire con l’autonomia scolastica, ilinvece ha il dovere istituzionale di intervenire per mettere fine a questo abuso. Lava contro le vigenti normative amministrative, civili e potenzialmente anche penali ed è anche ...

