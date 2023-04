Carne sintetica, l’Italia la vieta: alla scienza serve tempo, ma i vantaggi sarebbero molteplici (Di martedì 4 aprile 2023) Martedì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il Codice appalti, il decreto bollette e un disegno di legge che vieta la produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Proprio su questo ultimo punto si sono sollevate numerose polemiche a seguito delle parole del ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida: “I cibi sintetici non garantiscono qualità, benessere e tutela della cultura e tradizione enogastronomica e di produzione a cui è legata parte della nostra tradizione. Si corre il rischio di maggiore disoccupazione perché sarebbe più conveniente produrre dove il lavoro costa meno e di ingiustizia sociale, in una società in cui i ricchi mangiano bene e i poveri no”. Dello stesso avviso è anche il ministro della Salute Orazio Schillaci: “Il divieto si basa sul principio di precauzione perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Martedì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il Codice appalti, il decreto bollette e un disegno di legge chela produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Proprio su questo ultimo punto si sono sollevate numerose polemiche a seguito delle parole del ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida: “I cibi sintetici non garantiscono qualità, benessere e tutela della cultura e tradizione enogastronomica e di produzione a cui è legata parte della nostra tradizione. Si corre il rischio di maggiore disoccupazione perché sarebbe più conveniente produrre dove il lavoro costa meno e di ingiustizia sociale, in una società in cui i ricchi mangiano bene e i poveri no”. Dello stesso avviso è anche il ministro della Salute Orazio Schillaci: “Il divieto si basa sul principio di precauzione perché ...

