Carne sintetica Italia, chef Locatelli: "E' buonissima" (Di martedì 4 aprile 2023) ''Fare un Ddl che vieta la Carne sintetica è sbagliato, soprattutto, in una fase 'embrionale' come questa. E' importante, invece, capire se è possibile produrre delle proteine salvaguardando anche l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Lo chef dell’Osteria del Viandante, Jacopo Malpeli: «Quasi nessuno mangerebbe bistecche non naturali. Per salvare l… - GiovaQuez : Rizzetto (FdI) sulla carne sintetica: “Non vedo problemi, una volta che ci saranno regolamentazioni a livello europ… - parentetweet : Perché la “carne sintetica” non esiste. Perché il disegno di legge è demenziale e scritto da incompetenti. Perché l… - tanziamigos : RT @boni_castellane: Esistono due ristoranti nel mondo nei quali si mangia carne sintetica. Uno a Tel Aviv e uno a Singapore. In entrambi p… - ettore43911158 : Ma riotta su repubblica e augias su la stampa hanno pontificato su carne sintetica e ia dopo un incontro con il pdr? -