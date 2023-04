Carne sintetica Italia, chef Locatelli: “E’ buonissima” (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – ”Fare un Ddl che vieta la Carne sintetica è sbagliato, soprattutto, in una fase ’embrionale’ come questa. E’ importante, invece, capire se è possibile produrre delle proteine salvaguardando anche l’ambiente”. Così Lo chef Giorgio Locatelli all’Adnkronos, commentando il disegno di legge, presentato dal Governo e approvato dal Cdm, che sancisce il divieto di produzione, commercializzazione e importazione della Carne e dei cibi sintetici. “Prima di vietare bisogna conoscere – sottolinea il proprietario della ‘Locanda Locatelli’ a Londra – bisognerebbe prima ascoltare il parere dei nutrizionisti e degli esperti del settore. Solo loro possono darci un parere più dettagliato su questo tipo di alimenti (la Carne sintetica e la farina di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – ”Fare un Ddl che vieta laè sbagliato, soprattutto, in una fase ’embrionale’ come questa. E’ importante, invece, capire se è possibile produrre delle proteine salvaguardando anche l’ambiente”. Così LoGiorgioall’Adnkronos, commentando il disegno di legge, presentato dal Governo e approvato dal Cdm, che sancisce il divieto di produzione, commercializzazione e importazione dellae dei cibi sintetici. “Prima di vietare bisogna conoscere – sottolinea il proprietario della ‘Locanda’ a Londra – bisognerebbe prima ascoltare il parere dei nutrizionisti e degli esperti del settore. Solo loro possono darci un parere più dettagliato su questo tipo di alimenti (lae la farina di ...

