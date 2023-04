(Di martedì 4 aprile 2023)è indiana, è nata in Kerela 61 anni fa. È una consacrataAncelle deivive a Bologna. La sua vita è una missione. Tutto il suo tempo e la sua attenzione sono rivolti ai, agli anziani, ai detenuti. Vive per portare speranza nel cuore della gente e lo fa ogni giorno, quando opera al fianco dei Frati Cappuccini nella infermeria di Reggio Emilia o quando si reca nelle carceri, ogni martedì pomeriggio, per sedere al fiancoe commentare insieme a loro il Vangelo. Scandisce con attenzione le parole mentre mi racconta le incredibili avventure che l’hanno portata a vivere quell’inattesa chiamata di quarant’anni fa, una chiamata misteriosa che le ha scaldato il cuore e dato un senso all’esistenza. La sua voce è calma, il suo accento straniero la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Carcere, l’ancella dei poveri Philomina: “Il dolore delle detenute è il mio dolore” -

...affrontata talvolta con una fede ridotta addel pensiero ...'avvenimento di Cristo, caposaldo di un mondo, di una cultura e ... Ecco la messa del Giovedì santo in unminorile. Con la ......Huxley La strada di Cormac McCarthy Il racconto dell'di ...Il racconto dell'di Margaret Atwood Il complotto contro'... finché gli viene applicata inla "cura Ludovico" per ...... c'è posto anche per la Fallaci, ilminorile. Mattarella ... Mattarella'ha capito, per primo. La sua presenza è stato il ... Non prima, però, di un selfie con la devotadell'algoritmo. ...