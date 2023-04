Canuti | «La Champions League è importante per l’Inter e le altre»

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 aprile 2023) L’ex Inter Nazzareno, ospite di Radio Sportiva, ha parlato della lotta per tre dei quattro posti per la prossimarimasti. LOTTA SERRATA ? Nazzarenoha parlato della lotta serrata trae lesquadre per i tre posti rimasti per la prossima. Le sue parole: «La qualificazione te la devi giocare perché non è scontata. Ci sono squadre che stanno facendo meglio e stanno tornando a fare risultati positivi. È una bella lotta perché sono coinvolte Roma, Lazio, Inter, Atalanta e Milan. Lo scudetto ormai è andato quindi non voglio neanche parlarne. Però i tre posti rimasti per qualificarsi sono molto importanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...