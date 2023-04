Canone Rai, la tassa è completamente GRATIS per chi vuole (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Gli utenti possono non pagare una delle tasse più controverse e discusse del periodo, il Canone Rai è completamente gratuito e può essere esentato ogni singolo utente, a patto che rispetti determinati importanti pre-requisiti, i quali sono opportunamente descritti sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Prima di parlare dell’esenzione, facciamo un passo indietro e cerchiamo di comprendere di cosa stiamo parlando. Il Canone Rai è una tassa che è stata introdotta poco prima degli anni ’70, come tassa di possesso di una apparecchiatura televisiva, ciò sta a significare che tutti i possessori di un televisore. Originariamente l’imposta era da pagare tramite bollettino postale, ma negli anni il Governo ha deciso di introdurlo obbligatoriamente nelle bollette dell’energia elettrica, con pagamento ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Gli utenti possono non pagare una delle tasse più controverse e discusse del periodo, ilRai ègratuito e può essere esentato ogni singolo utente, a patto che rispetti determinati importanti pre-requisiti, i quali sono opportunamente descritti sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Prima di parlare dell’esenzione, facciamo un passo indietro e cerchiamo di comprendere di cosa stiamo parlando. IlRai è unache è stata introdotta poco prima degli anni ’70, comedi possesso di una apparecchiatura televisiva, ciò sta a significare che tutti i possessori di un televisore. Originariamente l’imposta era da pagare tramite bollettino postale, ma negli anni il Governo ha deciso di introdurlo obbligatoriamente nelle bollette dell’energia elettrica, con pagamento ...

