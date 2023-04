Cannavaro rimpiange una scelta | “A Benevento i giocatori avevano timore di me”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l'ospitata su Canale 5 a "Felicissima Sera", costretto a subire domande e gag di Pio e Amedeo, Fabioè tornato in televisione per parlare, questa volta, di calcio. L'ex tecnico delè stato ospite, ieri sera, di Dazn, alla trasmissione Supertele condotta da Pierluigi Pardo. In studio con Ciro Ferrara e Luca Toni,è tornato sulla decisione di rifiutare la Nazionale della Polonia, ammettendo di aver sottovalutato l'offerta che gli era stata recapitata dopo l'esperienza asiatica. "Rifiutare è stato un po' un errore, per aspettare qualcos'altro. Parliamo della Polonia prima del Mondiale, in un periodo in cui non c'era ancora la guerra", ha raccontato il campione del mondo, "loro erano una buona Nazionale, dovevano giocare contro la Russia e contro la Svezia, i tempi per preparare ...