Cannavaro | «Non dovevo rifiutare la Polonia | al Benevento…»

Fabio Cannavaro, ex giocatore e allenatore, ha parlato della sua esperienza in panchina con il Benevento. I dettagli Fabio Cannavaro ha parlato a Dazn del Benevento. PAROLE – «Chiamata dalle nazionali? Sì, e rifiutare è forse stato un po' un errore, per aspettare qualcos'altro. Parliamo della Polonia prima del Mondiale in un periodo in cui non c'era ancora la guerra. Loro erano una buona Nazionale, avevano da giocare contro la Russia, contro la Svezia e i tempi per preparare le partite erano troppo corti, allora dissi di no. Sicuramente quello è stato un errore. Una volta che smetti di giocare a calcio si azzera tutto. Quando inizi a fare un altro mestiere… Una delle difficoltà all'inizio a Benevento è stata questa, i giocatori avevano quasi timore a guardarmi. Quando sono entrato nello spogliatoio erano tutti ...

