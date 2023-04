Canale 5 si accende con le semifinali di Coppa Italia (Di martedì 4 aprile 2023) Coppa Italia (foto US Mediaset) La Coppa Italia arriva alle decisive battute finali. E’ tempo di semifinali, unico step della competizione che prevede partite d’andata e di ritorno. Juventus e Inter da una parte, Cremonese e Fiorentina dall’altra; quattro sfide che Mediaset garantirà in esclusiva su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity. Ecco il calendario con gli orari di gioco e la diretta tv. Martedì 4 aprile Juventus-Inter: ore 21.00, diretta Canale 5 Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin Studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Ciccio Graziani e Graziano Cesari. Mercoledì 5 aprile Cremonese-Fiorentina: ore 21.00, diretta Canale 5 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero Studio ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 aprile 2023)(foto US Mediaset) Laarriva alle decisive battute finali. E’ tempo di, unico step della competizione che prevede partite d’andata e di ritorno. Juventus e Inter da una parte, Cremonese e Fiorentina dall’altra; quattro sfide che Mediaset garantirà in esclusiva su5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity. Ecco il calendario con gli orari di gioco e la diretta tv. Martedì 4 aprile Juventus-Inter: ore 21.00, diretta5 Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin Studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Ciccio Graziani e Graziano Cesari. Mercoledì 5 aprile Cremonese-Fiorentina: ore 21.00, diretta5 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero Studio ...

