Campionato Primavera 1, 25ª giornata: risultati e classifica. Inter sempre peggio

Nel Campionato Primavera 1 l'Inter di Chivu, che è peraltro segnalato come possibile sostituto di Inzaghi, non se la sta passando certo bene. La sconfitta di sabato mattina col Sassuolo allontana ulteriormente dalla zona play-off.

Verona-Roma 5-2
Sassuolo-Inter 3-2
Fiorentina-Atalanta 2-3
Sampdoria-Cagliari 1-1
Napoli-Torino 0-1
Lecce-Empoli 2-0
Frosinone-Cesena 2-3
Milan-Udinese 1-0
Juventus-Bologna 2-2

Campionato Primavera 1 – classifica

Lecce 52
Frosinone 45
Torino 45
Roma 44
Fiorentina 42
Sassuolo 42
Juventus 40
Bologna 38
Empoli 36
Inter 33
Sampdoria 32
Milan 30
Atalanta 30
Verona 29
Cagliari 29
Napoli 27
Udinese 16
Cesena 9

PROSSIMO TURNO VENTISEIESIMA giornata

Cesena-Verona venerdì 7 aprile ore 14
Empoli-Frosinone venerdì 7 aprile

