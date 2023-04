Camera, audizioni su sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA – Mercoledì 5 aprile, alle ore 8.30, la Commissione Agricoltura della Camera svolge, in videoconferenza, l’audizione di rappresentanti della Confederazione italiana liberi agricoltori, dell’Unione coltivatori italiani (Uci) e dell’Associazione Terra!, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”. Successivamente, le seguenti audizioni: ore 13.45 rappresentanti di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil; ore 14.15 rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria italiana (Confapi); ore 14.45 rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (Abi). Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA – Mercoledì 5 aprile, alle ore 8.30, la Commissione Agricoltura dellasvolge, in videoconferenza, l’audizione di rappresentanti della Confederazione italiana liberi agricoltori, dell’Unione coltivatori italiani (Uci) e dell’Associazione Terra!, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Disposizioni per la promozione e lonel”. Successivamente, le seguenti: ore 13.45 rappresentanti di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil; ore 14.15 rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria italiana (Confapi); ore 14.45 rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (Abi). Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

