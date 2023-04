Cambio di regolamento per i portieri: ecco come sono stati ancora penalizzati (Di martedì 4 aprile 2023) sono sempre di più i portieri di grande livello in giro per il mondo, ma la FIFA sembra pronta a volerli penalizzare con nuove strane regole. Fa sempre molto discutere come negli ultimi anni la FIFA stia inasprendo il regolamento nei confronti dei poveri portieri. Durante i calci di rigore non si trovano di certo in una situazione di vantaggio, ma dalla stagione 2023-24 il tutto precipiterà ancora di più. Portiere (Fonte: Adobe)Ne ha parlato in maniera abbastanza preoccupata anche Mike Maignan, con il portiere del Milan che ha spiegato come la situazione sembra ormai essere sfuggita di mano. Partiamo prima di tutto da un nuovo regolamento sui rigore che sembra eccessivo. Infatti dalla stagione 2023-24 non sarà possibile per i portieri ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 aprile 2023)sempre di più idi grande livello in giro per il mondo, ma la FIFA sembra pronta a volerli penalizzare con nuove strane regole. Fa sempre molto discuterenegli ultimi anni la FIFA stia inasprendo ilnei confronti dei poveri. Durante i calci di rigore non si trovano di certo in una situazione di vantaggio, ma dalla stagione 2023-24 il tutto precipiteràdi più. Portiere (Fonte: Adobe)Ne ha parlato in maniera abbastanza preoccupata anche Mike Maignan, con il portiere del Milan che ha spiegatola situazione sembra ormai essere sfuggita di mano. Partiamo prima di tutto da un nuovosui rigore che sembra eccessivo. Infatti dalla stagione 2023-24 non sarà possibile per i...

