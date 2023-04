Calendario Serie A calcio: orari partite 7-8 aprile, programma, tv, streaming DAZN e Sky. Si gioca venerdì e sabato, domenica senza incontri! (Di martedì 4 aprile 2023) Siamo ai nastri di partenza del consueto turno pre-pasquale della Serie A. L’edizione 2022-2023 vedrà disputarsi la 29a giornata che si svilupperà tra le giornate di venerdì 7 e sabato 8 aprile. Si inizierà con le tre squadre ancora impegnate in Champions League che anticiperanno i rispettivi incontri. Si inizierà con Salernitana-Inter, Lecce-Napoli e Milan-Empoli. Tre sfide che avranno grande valore anche a livello di classifica, con le milanesi ancora a caccia di punti per ufficializzare la zona Champions in vista della prossima stagione, mentre i partenopei dovranno mettersi alle spalle il roboante ko interno contro il Milan dell’ultimo turno e prepararsi proprio alla sfida contro la squadra di mister Pioli in Europa. Dopodiché, quindi, si passerà a sabato 8 aprile con sette ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Siamo ai nastri di partenza del consueto turno pre-pasquale dellaA. L’edizione 2022-2023 vedrà disputarsi la 29a giornata che si svilupperà tra le giornate di7 e. Si inizierà con le tre squadre ancora impegnate in Champions League che anticiperanno i rispettivi incontri. Si inizierà con Salernitana-Inter, Lecce-Napoli e Milan-Empoli. Tre sfide che avranno grande valore anche a livello di classifica, con le milanesi ancora a caccia di punti per ufficializzare la zona Champions in vista della prossima stagione, mentre i partenopei dovranno mettersi alle spalle il roboante ko interno contro il Milan dell’ultimo turno e prepararsi proprio alla sfida contro la squadra di mister Pioli in Europa. Dopodiché, quindi, si passerà acon sette ...

