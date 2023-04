Calendario scolastico 2022/23: vacanze di Pasqua, lunghi ponti e poi l’ultimo giorno di lezione. Le date (Di martedì 4 aprile 2023) Un riepilogo delle date di vacanze che ci separano dalla fine delle lezioni per l'anno scolastico 2022/23. Giovedì l'inizio delle festività Pasquali, poi alcuni ponti di cui è ricco il 2023, e infine l'ultimo giorno di lezioni con le date che variano da regione a regione. Ricordiamo che le scuole, in autonomia, possono deliberare alcuni giorni di sospensione delle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Un riepilogo dellediche ci separano dalla fine delle lezioni per l'anno/23. Giovedì l'inizio delle festivitàli, poi alcunidi cui è ricco il 2023, e infine l'ultimodi lezioni con leche variano da regione a regione. Ricordiamo che le scuole, in autonomia, possono deliberare alcuni giorni di sospensione delle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni dida assicurare. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BeatriceBella16 : RT @normalizehomes: Non io che realizzo di avere la gravidanza allineata al calendario scolastico ?? - Aostaoggi : Valle d'Aosta, definito il calendario dell'anno scolastico 2023/2024 - normalizehomes : Non io che realizzo di avere la gravidanza allineata al calendario scolastico ?? - orizzontescuola : Calendario scolastico 2023/24, quando iniziano le lezioni. In aggiornamento le date per regione - TgrRaiVdA : Approvato il calendario scolastico 2023/2024: si torna a scuola l'11 settembre #IoSeguoTgr @TgrRai -