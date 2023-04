Calciomercato Napoli, pericolo per Giuntoli: su Lindstrom spunta un’altra pretendente (Di martedì 4 aprile 2023) Mentre la stagione è ancora in corso con tutti i campionati e le competizioni europee che devono stabilire i verdetti, le squadre iniziano già a pensare quali potranno essere i rinforzi da inserire nelle loro rose nella prossima sessione di Calciomercato. In casa Napoli oltre a delle possibili cessioni, uno degli obietti del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli sarebbe Jesper Lindstrom. Jesper Lindstrom, Eintracht Francoforte @livephotosport Il classe 2000 è in forza all’Eintracht Francoforte, la quale è stata sconfitta dagli azzurri agli ottavi di finale di Champions League. Non è stata quella l’occasione per cui è finito nel mirino della dirigenza partenopea ma già tempo Giuntoli lo aveva nel mirino. Visto le sue buone qualità, su Jesper Lindstrom ci ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 4 aprile 2023) Mentre la stagione è ancora in corso con tutti i campionati e le competizioni europee che devono stabilire i verdetti, le squadre iniziano già a pensare quali potranno essere i rinforzi da inserire nelle loro rose nella prossima sessione di. In casaoltre a delle possibili cessioni, uno degli obietti del direttore sportivo, Cristianosarebbe Jesper. Jesper, Eintracht Francoforte @livephotosport Il classe 2000 è in forza all’Eintracht Francoforte, la quale è stata sconfitta dagli azzurri agli ottavi di finale di Champions League. Non è stata quella l’occasione per cui è finito nel mirino della dirigenza partenopea ma già tempolo aveva nel mirino. Visto le sue buone qualità, su Jesperci ...

