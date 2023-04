Calciomercato Napoli, la punta che non ti aspetti: Giuntoli guarda in Sudamerica (Di martedì 4 aprile 2023) Si pensa al futuro in casa Napoli. La società partenopea ha sempre mostrato grande affinità nel compiere buoni colpi nel lungo periodo, facendo esplodere dei talenti. L’ultimo tra questi è Khvicha Kvaratskhelia, che è passato da sconosciuto proveniente dalla Dinamo Batumi in Georgia ad essere uno degli esterni più forti della Serie A. Giuntoli vuole tirare fuori un altro grande colpo di prospettiva e per farlo ha iniziato a guardare le prestazioni del Sudamericano U17, per la precisione, le giocate di Allen Obando del Barcellona di Guayaquil, che sta stregando l’America meridionale e non solo. Napoli, Giuntoli pensa al post Osimhen: Allen Obando Piace molto al club partenopeo il giovanissimo attaccante ecuadoriano. Il classe 2006, compirà 17 anni il prossimo giugno, Obando ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 4 aprile 2023) Si pensa al futuro in casa. La società partenopea ha sempre mostrato grande affinità nel compiere buoni colpi nel lungo periodo, facendo esplodere dei talenti. L’ultimo tra questi è Khvicha Kvaratskhelia, che è passato da sconosciuto proveniente dalla Dinamo Batumi in Georgia ad essere uno degli esterni più forti della Serie A.vuole tirare fuori un altro grande colpo di prospettiva e per farlo ha iniziato are le prestazioni delno U17, per la precisione, le giocate di Allen Obando del Barcellona di Guayaquil, che sta stregando l’America meridionale e non solo.pensa al post Osimhen: Allen Obando Piace molto al club partenopeo il giovanissimo attaccante ecuadoriano. Il classe 2006, compirà 17 anni il prossimo giugno, Obando ...

