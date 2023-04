Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic ha deciso di non rinnovare (Di martedì 4 aprile 2023) Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic non rinnoverà con i biancocelesti: la prossima estate valuterà le nuove offerte La decisione è presa e non cambierà. Milinkovic-Savic non rinnoverà con la Lazio e aspetterà l’estate per valutare offerte che arriveranno dal Calciomercato. Sarà l’estate del bivio essendo in scadenza nel 2024. Lotito, in cuor suo, non ha perso la speranza di convincerlo a firmare magari un contratto con clausola d’uscita. Non solo per tenerlo, anche per avere più potere contrattuale. Niente da fare. Sono falliti i tentativi con Kezman e anche certi approcci velati con il giocatore. Siamo ad aprile, il campionato chiuderà il 4 giugno a Empoli. Milinkovic-Savic chiuderà lì, conta di farlo al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023)non rinnoverà con i biancocelesti: la prossima estate valuterà le nuove offerte La decisione è presa e non cambierà.non rinnoverà con lae aspetterà l’estate per valutare offerte che arriveranno dal. Sarà l’estate del bivio essendo in scadenza nel 2024. Lotito, in cuor suo, non ha perso la speranza di convincerlo a firmare magari un contratto con clausola d’uscita. Non solo per tenerlo, anche per avere più potere contrattuale. Niente da fare. Sono falliti i tentativi con Kezman e anche certi approcci velati con il giocatore. Siamo ad aprile, il campionato chiuderà il 4 giugno a Empoli.chiuderà lì, conta di farlo al ...

