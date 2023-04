(Di martedì 4 aprile 2023), i bianconeri stanno pensando alla possibilità di strappare AlessandroSecondo quanto riportato da Tuttosport, lastarebbe pensando ad uno “” di mercato. I dirigenti bianconeri stanno infatti monitorando la situazione di Alessandro: il difensore andrà in scadenza nell’estate del 2024 e che ancora non è sicuro di rinnovare con i nerazzurri. Marotta vorrebbe evitare un nuovo caso Skriniar e, per questo, sarebbe pronto a privarsi del giocatore per non perderlo a parametro zero in caso di mancato accordo per un rinnovo. A favore dei nerazzurri c’è la carta però dei rapporti del difensore con la tifoseria, che potrebberlo spingere a rifiutare eventuali offerte. LEGGI ALTRE ...

cmdotcom : #Juve, altri guai: nuova inchiesta della Procura di Torino. Occhi sul bilancio 2022 e 'scritture private con 7 club' - cmdotcom : #Inter, #Bonolis: 'Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L'arbitro…' - cmdotcom : Processo #Juve, Paolillo attacca: 'Incredibile che la FIGC non si sia costituita parte civile' - calciomercatoit : ????#JuveInter - #Chiesa torna tra i convocati. #Pogba ancora out - CalcioNews24 : Calciomercato Juve, sgambetto all'Inter per Bastoni?

Gonzalo Higuain. L'occasione è la Kings League, il noto torneo di calcio a 7. Possibile ritorno in campo, dunque, per l'ex Napoli e Juventus ma nell'inedito torneo che sta trovando l'attenzione. Stephane Dalmat - Cosa dovrebbe fare l'Inter con Lukaku. Inter di stasera che partita sarà È l'occasione giusta, per l'Inter, per uscire dalla crisi. L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha convocato 24 calciatori per la semifinale d'andata di questa sera in Coppa Italia contro l'Inter allo Stadium di Torino.

Gatti, la classe operaia va in paradiso. Sabato sera con il Verona, Gatti è stato tra i migliori della Juventus. Tuttavia è questa sera contro l'Inter che il centrale ex Frosinone, autore di una stagione positiva, dovrà dimostrare il suo valore. «Il calcio per me è una passione di famiglia: a quattro anni ho iniziato a giocare a Piacenza, tutti i miei parenti giocano a calcio. Ho ancora la palla con cui giocavo da bambino, e ora sono qua a giocare per la Juventus»