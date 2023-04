Calcio | De Laurentiis | scontri Maradona? Serve legge Thatcher

(Di martedì 4 aprile 2023) "E' una storia che dura da 50 anni, finché non si prende ladella, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi". Lo ha detto Aurelio De, presidente del Napoli, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis a tutto campo: 'Caro biglietti? Basta piangersi addosso. E a forza di parlare di festa non è… - DLFederico98 : RT @sportface2016: #Napoli, #DeLaurentiis duro sugli incidenti di domenica: 'Delinquenti che mortificano i veri tifosi. Serve la legge That… - sportmediaset : De Laurentiis e i fatti in curva: 'Delinquenti, serve la legge Thatcher' #Napoli #DeLaurentiis - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Furia De Laurentiis: 'Gli scontri al Maradona? Delinquenti, ci vuole la legge Thatcher' #NapoliMilan - glooit : Calcio:De Laurentiis, scudetto? a forza di dirlo si ammoscia leggi su Gloo -

Aurelio Denon si dice "preoccupato" per la sconfitta col Milan perché "fa parte deldove tutto può succedere". Il presidente del Napoli, piuttosto, è deciso nel commentare gli scontri avvenuti ...Aurelio Deva giù durissimo sui tifosi. Dopo gli scontri in curva durante la sfida contro il Milan, ... neanche in chiave Champions, nelsi vince, si perde e si pareggia, poi i conti ..."E' una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi". Lo ha detto Aurelio De, presidente del Napoli, a margine del convegno "Verso lo stadio del futuro" organizzato dalla Serie A al Coni, commentando quanto successo al Maradona con gli scontri tra tifosi azzurri in ...

Calcio:De Laurentiis, scudetto a forza di dirlo si ammoscia - Calcio Agenzia ANSA

Le dichiarazioni di De Laurentiis, presidente del Napoli a margine del forum ... Sulla battuta d’arresto in campionato contro il Milan: “Nella vita, come nel calcio, si vince, si perde e si pareggia.Ibra è innamorato di Napoli e forse c'è un po' di rammarico per non aver giocato al Maradona. Da quello che so e si dice, De Laurentiis voleva portarlo a Napoli ma Gattuso fermò la trattativa".