Calcio: stadi italiani vecchi e scomodi e solo il 24% di proprietà delle squadre (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - Gli stadi italiani sono mediamente vecchi, con un basso livello di manutenzione, una qualità visiva pessima e una partecipazione di pubblico nettamente inferiore a quella di paesi come la Germania e l'Inghilterra. È quanto emerge dal volume “Il futuro degli stadi in Italia”, realizzato su progetto di Luigi De Siervo, da Marco Casamonti e Massimiliano Giberti e presentato oggi nel Salone d'onore del Coni, al Foro Italico, alla presenza tra gli altri del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. “Un dato importante che ci fa riflettere sulla nostra situazione: l'età media dei nostri stadi è di 68 anni in Italia. In Germania l'età media è di 38 anni, in Inghilterra di 35. Vuol dire che i nostri stadi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - Glisono mediamente, con un basso livello di manutenzione, una qualità visiva pessima e una partecipazione di pubblico nettamente inferiore a quella di paesi come la Germania e l'Inghilterra. È quanto emerge dal volume “Il futuro degliin Italia”, realizzato su progetto di Luigi De Siervo, da Marco Casamonti e Massimiliano Giberti e presentato oggi nel Salone d'onore del Coni, al Foro Italico, alla presenza tra gli altri del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. “Un dato importante che ci fa riflettere sulla nostra situazione: l'età media dei nostriè di 68 anni in Italia. In Germania l'età media è di 38 anni, in Inghilterra di 35. Vuol dire che i nostri...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (Calcio & Finanza) #Gravina: 'In #Italia siamo lontani anni luce rispetto agli altri paesi europei nel processo di… - Gazzetta_it : Pronto il Dpcm stadi: nasce una cabina di regia per aiutare i progetti - mirkonicolino : (Calcio e Finanza) #Abodi: 'Sulla questione degli #stadi è finito il tempo delle scuse, degli alibi e delle diffico… - VIOLA_MARTELLA : RT @RadioBlueNoteIn: Quindi la Commissione Europea ci blocca 19 Mld del #PNRR perché invece di costruire acquedotti, ferrovie, strade, scuo… - Rossano26669 : RT @Rog_2: I soldi del PNRR per fare piste ciclabili fighette, stadi di calcio e per piantare millantamila alberi dove non c'è spazio per p… -