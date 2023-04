Calcio | Roma Col Torino difesa a 3 | Uefa vieta la trasferta in Olanda

(Di martedì 4 aprile 2023) Mourinho potrebbe dare un turno di riposo a Matic e utilizzare Cristante- Latorna in campo per iniziare a preparare la sfida contro ilcon la certezza di aver concluso l'emergenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - OfficialASRoma : CALCIO D'INIZIO! DAJE ROMA DAJE! ???? #RomaSamp - AliprandiJacopo : ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i d… - amsicora27 : RT @LeastSquares71: Nel calcio gli episodi favorevoli, come un rigore a favore o andare in superiorità numerica, sono spesso determinanti.… - brandocanide : RT @LeastSquares71: Nel calcio gli episodi favorevoli, come un rigore a favore o andare in superiorità numerica, sono spesso determinanti.… -

Lo Special One Al nono posto troviamo un guru della panchina, il nuovo re diJosé Mourinho : i Friedkin lo pagano 9,2 milioni di euro a stagione. Lo Special One ha già portato un trofeo nella ......per ilvisto che si sono dovute vietare le trasferte di entrambe le squadre per evitare contatti, scontri e situazioni spiacevoli che nulla hanno a che vedere con questo sport. Laè ...Il club ha spiegato che 'negli ultimi tempi, ci sono state frequenti consultazioni con l'Ase ...si sono impegnati ad avere tifosi in trasferta presenti e a renderla una bella festa di. Per ...

"Sei uno zingaro": la Curva Sud insulta Stankovic, Mourinho la zittisce - Sportmediaset Sport Mediaset

Si parla della Roma intesa come squadra di calcio e non come città e si parla della mascotte, non del fondatore della capitale italiana. Chiudendo qua l'evidente allitterazione in onore dell'ex cuore ...Tiago Pinto avrebbe già individuato il suo possibile erede, ma c’è da superare la concorrenze dell’Ajax Calciomercato Roma, è sfida all’Ajax per il difensore centrale Le varie prestazioni delle ...