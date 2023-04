Calcio: Napoli, sconfitta con Milan non frena allestimenti festa (Di martedì 4 aprile 2023) La sconfitta fragorosa con il Milan al Maradona, le tensioni tra gruppi di ultrà e la società azzurra, gli scontri in Curva domenica sera non frenano gli allestimenti per la festa scudetto per la ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Lafragorosa con ilal Maradona, le tensioni tra gruppi di ultrà e la società azzurra, gli scontri in Curva domenica sera nonno gliper lascudetto per la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - sportface2016 : #Napoli, niente record di punti: non potrà raggiungere quota 102 come la #Juventus di #Conte - Gazzetta_it : Furia De Laurentiis: 'Gli scontri al Maradona? Delinquenti, ci vuole la legge Thatcher' #NapoliMilan - IXgennaio1900 : @NotizieFrance Il fatto che non ci sia una tribuna(a Napoli come ovunque) accessibile per chi ha una disabilità è u… - Michele20600106 : RT @PolliceAzzurro: Il tentativo di far squalificare il #Maradona, lanciando bombe carta e fumogeni, è l'ennesima dimostrazione che le sort… -