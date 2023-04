Calcio Napoli | ADL | “Per scontri stadio serve legge Thatcher Scudetto? Ci portiamo iella”

(Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a margine del convegno “Verso lodel futuro” organizzato dalla Serie A al Coni, commentando quanto successo al Maradona con glitra tifosi azzurri in curva. “E’ una storia che dura da 50 anni, finché non si prende ladella, mutandola

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - sportface2016 : #Napoli, niente record di punti: non potrà raggiungere quota 102 come la #Juventus di #Conte - DiegoDeLucaTwit : Qual è il modo corretto per allontanare i violenti dal calcio? Se il dibattito è inclusione vs repressione, la dis… - GokuForzaMilan : RT @sportface2016: #Napoli, #DeLaurentiis duro sugli incidenti di domenica: 'Delinquenti che mortificano i veri tifosi. Serve la legge That… - CorSport : ?? #Cannavaro e il retroscena su #Ibrahimovic 'Innamorato di #Napoli, era fatta ma...' #SerieA #ACMilan… -

... "Anche se ii rossoneri hanno vinto 4 - 0, in Europa sarà diverso: dico che se ilva avanti, ... E per ilin generale penso da sempre che conta la qualità e non la quantità. Bisogna stare ..."E' una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi" sostiene il presidente del, a margine del convegno "Verso ...Ibra è innamorato die forse c'è un po' di rammarico per non aver giocato al Maradona . Da quello che so e si dice, De Laurentiis voleva portarlo ama Gattuso fermò la trattativa ".

Guarda in diretta Lecce-Napoli, partita di Serie A TIM che verrà trasmessa su ... UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy. La ...NAPOLI merita rispetto , i TIFOSI meritano rispetto , la SOCIETA ... LA SITUAZIONE – «Stiamo vivendo una delle annate più belle di sempre. Per il calcio e per la città, che ogni giorno conta ...