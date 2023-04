Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Manchester United: Shaw rinnova fino al 2027 - MatteoBandit2 : @marifcinter Sarei anche d'accordo con lui, se non fosse che la Uefa è la più grossa mafia esistente nel calcio. Ci… - Profilo3Marco : RT @CorSport: ?? Affare Haaland ?? Le cifre del trasferimento ?? Ecco chi ci ha guadagnato di più - sportli26181512 : Everton-Tottenham 1-1, gol e highlights: Keane risponde a Kane: Nella prima post Conte con Cristian Stellini in pan… - CorSport : ?? Affare Haaland ?? Le cifre del trasferimento ?? Ecco chi ci ha guadagnato di più -

Per lui però è pronta una vera asta internazionale, conUnited, Arsenal e Real Madrid sulle sue tracce, ma con i dirigenti del Chelsea che avrebbero già incontrato Percassi.Il club nerazzurro, secondo il tabloid britannico, chiede 60 milioni di sterline (circa 68 milioni di euro) per il cartellino del bomber che piace anche alUnited, oltre che ad Arsenal e ...... gara valida per il recupero dell'ottava giornata della Premier League 2022 - 2023:di ...uomini di Jurgen Klopp che vengono dalla seconda sconfitta di fila in campionato subita dal...

Calcio: Manchester United, Shaw rinnova fino al 2027 La Nuova ... La Nuova Sardegna

I blues, oltre che al successore dell'esonerato Potter, pensano a rinforzi in attacco e guardano in casa Atalanta LONDRA (INGHILTERRA) ...La storia del rapporto tra Teddy Sheringham e Andy Cole al Manchester United è incredibile: la coppia d’attacco non si rivolse la parola per ...