Calcio | Manchester United Shaw rinnova | con i Red Devils fino al 2027

Calcio: Manchester United, Shaw rinnova fino al 2027 La Nuova ... La Nuova Sardegna

Con i red devils dal 2014, il difensore inglese rinnova per altre quattro stagioni MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester United e Luke Shaw insieme fino al 30 giugno del 2027. Il club ...Manchester, 4 apr. -(Adnkronos) - Il terzino del Manchester United Luke Shaw rinnova fino al 30 giugno 2027. Lo annunciano i Red Devils con una nota sul proprio sito ufficiale. Il 27enne nazionale ...