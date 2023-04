Calcio | Lippi | ' ai tempi della Juve ho ricevuto offerte da grandi club europei | anche di Premier'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - "Sì, mi è successo di riceveredainternazionali. Ma non si dice mai quale squadra fosse. È successo qualcosa quando ero allantus, mi chiamavano un po' tutte le squadre, alcune importanti avevano chiamato,inglesi. Ma quando sei allantus non pensi di andare da nessun'altra parte". Lo ha dichiarato Marcello, ex CTNazionale campione del mondo nel 2006 ed ex allenatorentus, nel corsodiretta Fanast Rft su Discord riservata ai soli possessori degli Nft del progetto, il primo Nft Phygital sportivo che dà vita a una nuova community pronta a connettere il mondo reale con quello digitale, nato dall'idea di avvicinare ...