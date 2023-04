Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Calcio:De Siervo 'stadi fondamentali, problema è burocrazia' leggi su Gloo - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: De Siervo 'Stadi fondamentali, ma c'è il problema burocrazia' - Colors_RBServ : #DeSiervo: «Lavoriamo per riconoscimento facciale negli stadi» | #Calcio - FcInterNewsit : De Siervo: 'Interdiremo chiunque si macchia di razzismo. La pirateria toglie al calcio 4 mln al giorno' - MarekNapoli : RT @cn1926it: #SerieA, #DeSiervo su #Kvara: “È nella storia, appassiona i tifosi per le sue giocate” -

Così Luigi De, Amministratore Delegato della Lega Serie A, durante il convegno "Il futuro degli Stadi in Italia". "Noi come Legacerchiamo di fornire un valido supporto alle squadre, ...Così Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, durante il convegno "Il futuro degli Stadi in Italia", in corso al Salone d'Onore del Coni. "Noi come Legacerchiamo di ...Desulla pirateria "L'altro punto su cui ci stiamo concentrando è la lotta alla pirateria che priva ildi vertice di un miliardo ogni 3 anni, quindi 4 milioni al giorno che andrebbero ...

Calcio:De Siervo 'stadi fondamentali, problema è burocrazia' - Calcio Agenzia ANSA

Così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, durante il convegno "Il futuro degli Stadi in Italia", in corso al Salone d'Onore del Coni. "Noi come Lega Calcio cerchiamo di fornire ...Così Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, durante il convegno "Il futuro degli Stadi in Italia". "Noi come Lega Calcio cerchiamo di fornire un valido supporto alle squadre, che ...