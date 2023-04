Calcio | De Laurentiis su scontri al Maradona | ' serve la legge Thatcher'

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “E' una storia che dura da 50 anni, finché non si prende ladella, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De, a margine del convegno “Verso lo stadio del futuro” organizzato dalla Serie A al Coni, commentando quanto successo alcon glitra tifosi azzurri in curva. “Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti”, ha concluso il numero uno azzurro.

Bastone e carota per De Laurentiis e Spalletti e un sospetto buttato nel mucchio. Nel suo editoriale per il Giornale Tony Damascelli non risparmia critiche su alcun fronte a Napoli, vista come tifosi, presidente e allenatore. De Laurentiis non intende cedere alle frange del tifo violento: il presidente del Napoli ieri era negli uffici del questore Alessandro Giuliano a chiedere conto dei filmati delle telecamere

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto al Coni parlando alla stampa presente: "Preoccupato per la sconfitta col Milan? Assolutamente no. Nella vita come nel calcio si vince e si perde"