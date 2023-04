Calcio, De Laurentiis: Il caro biglietti? Basta piangersi addosso (Di martedì 4 aprile 2023) “Le polemiche sul costo del biglietto per assistere alle partite? Credo che quando andremo a giocare a San Siro il Milan incasserà oltre 10 milioni, con un prezzo massimo di 800 euro per tagliando, noi forse arriveremo a 5 milioni con un tetto di 500 euro. Questo fatto molto tipico degli italiani di piangersi addosso dovremmo metterlo da parte perché ho sempre considerato il nostro Paese un plus e Napoli un superplus”. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine del workshop ‘Verso lo stadio del futuro’ organizzato dalla Lega Serie A nel Salone d’Onore del Coni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 aprile 2023) “Le polemiche sul costo del biglietto per assistere alle partite? Credo che quando andremo a giocare a San Siro il Milan incasserà oltre 10 milioni, con un prezzo massimo di 800 euro per tagliando, noi forse arriveremo a 5 milioni con un tetto di 500 euro. Questo fatto molto tipico degli italiani didovremmo metterlo da parte perché ho sempre considerato il nostro Paese un plus e Napoli un superplus”. Così Aurelio De, presidente del Napoli, a margine del workshop ‘Verso lo stadio del futuro’ organizzato dalla Lega Serie A nel Salone d’Onore del Coni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

