Calcio | Davide Ancelotti pronto come 1° allenatore | vicino al Basilea

Secondo il sito del quotidiano spagnolo "Marca", infatti,Ancelotti, è pronto ad allenare come prima guida tecnica e non più come secondo. La prima società a dargli l'occasione potrebbe essere ... Ancelotti può vantare, a soli 33 anni, un curriculum fatto di numerose esperienze importanti: a partire dal ruolo di preparatore al PSG, passando per i maggiori campionati europei ( Bayern ...

Davide Ancelotti verso la prima esperienza da allenatore: ecco dove andrà Corriere dello Sport

Secondo il sito del quotidiano spagnolo Marca, Ancelotti junior potrebbe guidare gli svizzeri nella prossima stagione MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Da Carlo a Davide. Qualcosa già successa in alcune ...