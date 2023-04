Calcio, cosa succede a Napoli? Perché scontri e contestazioni a De Laurentiis con lo scudetto vicino (Di martedì 4 aprile 2023) Napoli, città dei paradossi. La squadra partenopea sta vivendo un vero e proprio sogni ad occhi aperti con uno scudetto che sembra più vicino che mai a dieci giornate dal termine nonostante il ko contro il Milan e la possibilità di fare strada in Champions League. Ma domenica sera, al Diego Armando Maradona, non si è respirata un’atmosfera di festa, dovuta non alla prestazione deficitaria con i rossoneri, ma per altre motivazioni, dovute al rapporto mai semplice tra ultrà e Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro non è mai stato tenero con questa frangia del tifo, arrivando ad utilizzare in passato degli epiteti non certo lusinghieri, ma ora hanno deciso di rispondere a proprio modo, con una manifestazione prima della partita partita dalle ore 16.30, con cori di spregio dedicati al numero 1, e la decisione di non ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023), città dei paradossi. La squadra partenopea sta vivendo un vero e proprio sogni ad occhi aperti con unoche sembra piùche mai a dieci giornate dal termine nonostante il ko contro il Milan e la possibilità di fare strada in Champions League. Ma domenica sera, al Diego Armando Maradona, non si è respirata un’atmosfera di festa, dovuta non alla prestazione deficitaria con i rossoneri, ma per altre motivazioni, dovute al rapporto mai semplice tra ultrà e Aurelio De. Il presidente azzurro non è mai stato tenero con questa frangia del tifo, arrivando ad utilizzare in passato degli epiteti non certo lusinghieri, ma ora hanno deciso di rispondere a proprio modo, con una manifestazione prima della partita partita dalle ore 16.30, con cori di spregio dedicati al numero 1, e la decisione di non ...

