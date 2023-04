Calcio: coro contro Stankovic, 8.000 euro di multa alla Roma (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, ha inflitto una multa di 8.000 euro alla Roma “per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati in Curva Sud all’8° del secondo tempo intonato un coro nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria): sanzione attenuata perché il coro dopo l’intervento fattivo del proprio allenatore (José Mourinho) non si è ripetuto”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 aprile 2023), 4 apr. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, ha inflitto unadi 8.000“per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati in Curva Sud all’8° del secondo tempo intonato unnei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (Dejan, tecnico della Sampdoria): sanzione attenuata perché ildopo l’intervento fattivo del proprio allenatore (José Mourinho) non si è ripetuto”. L'articoloWeb.

