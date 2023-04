Calcio: Abodi, ‘riforme? Chiederò e Gravina e Leghe un confronto' (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “Tavecchio parlava delle riforme come la madre di tutte le battaglie. Chiederò a Gravina ai presidenti delle Leghe e alle componenti tecniche di prenderci un caffè al ministero per confrontarci su come deve essere questa riforma”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, nel suo intervento al convegno "Il futuro degli Stadi in Italia" organizzato dalla Lega Serie A al Coni, parlando delle riforme dei campionati. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “Tavecchio parlava delle riforme come la madre di tutte le battaglie.ai presidenti dellee alle componenti tecniche di prenderci un caffè al ministero per confrontarci su come deve essere questa riforma”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea, nel suo intervento al convegno "Il futuro degli Stadi in Italia" organizzato dalla Lega Serie A al Coni, parlando delle riforme dei campionati.

