Calcio | Abodi | ‘Finito tempo di scuse e alibi | voglio assumermi responsabilità come Governo'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Il primo pensiero è andato al 15 ottobre 2012, come Lega di B presentavamo BFutura un embrione di questo progetto che è quello di tutti, del sistema. Ero molto più paziente quando ero dall'altra parte dei tavoli, da ministro sto diventando intransigente, il concetto dei tempi non si rispetta. Dobbiamo prenderci delle responsabilità, io per primo. Dobbiamo farlo ma se c'è una parola che non è stata usata è quella decisiva, la forza della volontà, della sistematicità e della competenza. Abbiamo mancato anche in questo. Siamo un paese pieno di contraddizioni. E' finito il tempo delle scuse e degli alibi. C'è un ministro che vuole assumersi le responsabilità ma non sono solo, c'è un Governo che vuole assumersi le responsabilità".

