Calci e pugni al dirigente malato di Sla, Stefano Turchi: “Così non si fa calcio, sono distrutto moralmente” (Di martedì 4 aprile 2023) Un nuovo episodio di violenza proveniente dai campi di periferia, in questo caso dalla partita riservata agli Allievi Élite under 17 tra Brusaporto e Uesse Sarnico. Il dirirgente del settore giovanile agonistico del Brusaporto, Stefano Turchi, malato di Sla, è stato aggredito con Calci e pugni dal genitore di un Calciatore della squadra avversaria. L’ex Calciatore, che ha scoperto nel 2007 di avere la Sla e a causa delle difficoltà a camminare ora si muove su una sedia a rotelle, è stato medicato all’ospedale di Seriate e curato dopo la diagnosi di un trauma cranico rilevato dalla Tac. “Così non si fa Calcio, sono distrutto moralmente – commenta Turchi -. ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Un nuovo episodio di violenza proveniente dai campi di periferia, in questo caso dalla partita riservata agli Allievi Élite under 17 tra Brusaporto e Uesse Sarnico. Il dirirgente del settore giovanile agonistico del Brusaporto,di Sla, è stato aggredito condal genitore di unatore della squadra avversaria. L’exatore, che ha scoperto nel 2007 di avere la Sla e a causa delle difficoltà a camminare ora si muove su una sedia a rotelle, è stato medicato all’ospedale di Seriate e curato dopo la diagnosi di un trauma cranico rilevato dalla Tac. “non si fao,– commenta-. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Calci e pugni durante partita del settore giovanile a Stefano Turchi, dirigente malato di Sla: “Così non si fa calc… - Corriere : Calci e pugni durante la partita a Stefano Turchi, dirigente malato di Sla, ex calciatore professionista - gazzettaparma : Calci e pugni durante la partita al dirigente malato di Sla - quotidianolazio : Nettuno, violenta rapina con calci e pugni: arrestati due fratelli del posto - - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Nettuno. Preso a calci pugni per rubargli soldi e telefono: coppia di fratelli in manette -