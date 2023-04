Cagliari | Lapadula punta alla quinta partita con gol

(Di martedì 4 aprile 2023)è a segno da quattro partite consecutive: l’attaccante dei sardial Pisa per laQuesto campionato di serie B 22-23 sta ammirando probabilmente la versione migliore dell’attaccante Gianluca, il quale sta trascinando ildi mister Claudio Ranieri a suon di goal e prestazioni maiuscole: sono 16 i goal segnati e 4 gli assist forniti in 29 partite. La rete siglata contro il Sudtirol rappresenta il quarto centro consecutivo messo a referto dprimaclasse 90?, segno di quanto sia determinante il suo contributo a livello realizzativo. I sardi sfideranno il Pisa nella 32a giornata ed il giocatore peruviano potrebbe cogliere l’occasione per segnare nella...

delguida la graduatoria dei cannonieri con 16 reti (3 rigori) in 2.259' (1 ogni 141'). Al secondo posto Cheddira del Bari (15 gol di cui 5 penalty in 2029 , 1 ogni 135'); al terzo ...Per ciò che riguarda la classifica dei marcatori, dopo questa trentunesima giornata, in testa troviamodelcon 16 reti, che supera Cheddira del Bari, secondo a 15, subito dietro ...- SUDTIROL 1 - 1 I sardi partono fortissimo e al 12' trovano già il vantaggio. Masiello sbaglia il colpo di testa in area, disturbato da, la palla arriva a Mancosu che in mezza ...

Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky, dalla Serie A al suo futuro passando per la nazionale!