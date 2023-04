Business e difesa dei prodotti nazionali: come sarà il liceo del Made in Italy di Giorgia Meloni (Di martedì 4 aprile 2023) Mercati internazionali, difesa dei prodotti nazionali e niente latino. Fratelli d’Italia si prepara a lanciare un nuovo liceo, il settimo, dedicato al Made in Italy. Lo prevede un disegno di legge firmato dalla sottosegretaria Paola Frassinetti e dalla senatrice Carmela Bucalo. Una proposta già cavalcata in campagna elettorale dal partito di Giorgia Meloni che ieri a VinItaly ha esaltato l’istruzione professionale, in grado di offrire “più sbocchi” rispetto ai licei. “Vorremo crescere studenti con competenze avanzate capaci di riconoscere le insidie dei mercati, i prodotti falsi provenienti dalla Cina, gli inganni del cibo sintetico. Vorremmo stimolare i ragazzi del nuovo liceo a ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023) Mercati interdeie niente latino. Fratelli d’Italia si prepara a lanciare un nuovo, il settimo, dedicato alin. Lo prevede un disegno di legge firmato dalla sottosegretaria Paola Frassinetti e dalla senatrice Carmela Bucalo. Una proposta già cavalcata in campagna elettorale dal partito diche ieri a Vinha esaltato l’istruzione professionale, in grado di offrire “più sbocchi” rispetto ai licei. “Vorremo crescere studenti con competenze avanzate capaci di riconoscere le insidie dei mercati, ifalsi provenienti dalla Cina, gli inganni del cibo sintetico. Vorremmo stimolare i ragazzi del nuovoa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PIngrugnato : @DomaniGiornale @emanuelefelice2 “La carne coltivata va difesa” “L’Italia si chiama fuori dal nuovo business” Può… - LSpallino : È straordinario come la difesa del provvedimento del Garante (anzi no, del Presidente perché non c'era tempo per in… - anno_domini2000 : @UltimaGenerazi1 @XrItaly Che business incredibile quello del militante per il clima. Se rinasco metto su una assoc… - PAMPA1982 : A TUA DIFESA La rivelazione di De Laurentiis sulla scorta: ADL si ribellò ai ricatti di frange estremiste che avre… - TheAlterEkHo : RT @LaNotiziaTweet: Girandola di fiere nel mondo. L'Italia in prima fila a fare business sulla guerra. Il governo pronto a spendere 7 milia… -